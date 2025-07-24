В распоряжении Службы внешней разведки (СВР) России якобы имелись секретные данные об употреблении Хиллари Клинтон тяжелых транквилизаторов для поддержания психоэмоционального состояния в ходе предвыборной президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на рассекреченный документ Палаты представителей.

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«По состоянию на сентябрь 2016 года СВР располагала информацией Национального комитета Демократической партии о том, что президент Барак Обама и лидеры партии считали состояние здоровья Клинтон "чрезвычайно тревожным" и полагали, что это может оказать "серьезное негативное влияние" на ее избирательные перспективы. Информация держалась в строжайшей тайне, даже ближайшие советники не знали всю ситуацию», — сообщается в докладе, датированным 2020 годом.

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В документе утверждается, что Россия якобы обладала данными о том, что высокопоставленные лидеры Демпартии считали состояние здоровья Клинтон «чрезвычайно тревожным», поскольку она «страдала от обостренных психоэмоциональных проблем, включая неконтролируемые приступы гнева и агрессии».

Согласно отчету, бывшему кандидату в президенты США были прописаны тяжелые транквилизаторы, которые необходимо было принимать на ежедневной основе. Однако она боялась проиграть выборы, несмотря на состояние здоровья, поскольку была «одержима жаждой власти».

22 июля президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму, Джо Байдена, Хиллари Клинтон и других демократов в создании фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.