«Радиостанция Судного дня» передала сообщения на фоне переговоров в Стамбуле

«Радиостанция Судного дня» днем в четверг передала очередные загадочные сообщения. Они последовали на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле.

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Сначала, в 12:23, в эфире появилось слово КОММУНИКЕ. Затем, в 12:32, слово ПЕКИНСКИЙ.

Стоит отметить, что в СМИ сейчас широко обсуждают возможную встречу лидеров КНР, США и России в Пекине. Она может пройти 3 сентября, когда в Китае будут праздновать 80-летие окончания Второй мировой войны.

Напомним, «Радиостанция Судного дня» UVB-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с конца 1970-х годов. Она непрерывно передаёт монотонные звуковые сигналы, но иногда прерывается на некие закодированные голосовые сообщения. Хотя её точное назначение остаётся засекреченным, некоторые предполагают, что она используется для передачи приказов перед важными событиями или в случае глобального кризиса.