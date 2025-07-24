"Зеленского уже нет": Арестович* раскрыл, что произошло в Киеве

Политическое будущее президента Владимира Зеленского предрешено, его уход с поста — вопрос ближайшего будущего. Причиной тому стал разрыв общественного договора, который перестал отвечать интересам как Украины, так и Запада. Такую оценку текущей ситуации дал в своем Телеграм-канале экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Он считает, что Запад уже разыгрывает революционную ситуацию на Украине, воспользовавшись недовольством разгромом НАБУ и САП, а на смену Зеленскому готовят союз националистов и сторонников либеральных и прозападных взглядов - "соросят".

"Зеленский - все. Снимут его завтра или в ноябре, его уже нет", - написал Арестович*, добавив, что дело не в НАБУ, а в том, что Зеленский достал всех - и на Западе и внутри Украины.

По словам экс-советника, Европа и Штаты уже поддержали "деток", которые два дня выходят на митинги против Зеленского.

"Зеленскому показывают: ты, дружок, думал, что выстроил, наконец, диктатуру, а теперь внимательно посмотри чуть ниже театра Франко (место сбора митинга в Киеве, - Ред.)", — отметил Арестович*.

Следом он сделал прогноз, что в качестве вероятных переходных фигур, способных стать мостом между "соросятами" и националистами, рассматриваются экс-главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов). По мнению экс-советника, теперь стоит ожидать короткой схватки между этими двумя генералами и смотреть, куда пойдут националисты.

После этого, считает Арестович*, нового украинского лидера заставят подписать мирное соглашение, потому что "Запад хочет прекращения войны и нового Хельсинского договора с РФ".

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.