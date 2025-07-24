Урсула фон дер Ляйен заявила о необратимых изменениях мирового порядка

Как отметила глава Еврокомиссии, причиной стали недавние геополитические потрясения.

Она предостерегла мировую элиту от надежд на возвращение к прежней стабильности, когда ей присудили почётную докторскую степень в Университете Кейо в Токио. Урсула фон дер Ляйен заявила об этом на 30-м саммите ЕС–Япония.

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По её словам, не нужно «обманываться надеждой, что буря пройдёт и мир вернётся к прежнему состоянию». В качестве примеров устойчивых изменений на планете глава Еврокомиссии привела конфликт России и Украины, а также подход президента США Дональда Трампа к международным отношениям.