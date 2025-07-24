Глава МИД Венгрии: Украина принесет войну в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что членство Украины ослабило бы Евросоюз и принесло бы боевые действия в ЕС. Об этом сообщает издание VG со ссылкой на интервью Сийярто CNN.

Сийярто подчеркнул, что вступление Украины не способно усилить Евросоюз, и лишь «импортирует» конфликт в блок. Он добавил, что именно поэтому Венгрия выступает против членства Киева в ЕС.

Глава МИД Венгрии также назвал неприемлемым предложение Еврокомиссии о предоставлении Киеву более 300 миллиардов евро помощи в течение следующих семи лет.

«Это несправедливо и неприемлемо для нас. Мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков уходили на Украину», - заявил Сийярто.

Он добавил, что Венгрия является крупнейшим экспортером электроэнергии на Украину. Также министр указал, что Будапешт оказывает поддержку украинским беженцам.

«Мы помогаем Украине во многих отношениях. Однако мы не намерены уничтожать Венгрию», - заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Киева сейчас не соответствует национальным интересам Венгрии.