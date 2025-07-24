Обзор иноСМИ: ярость Трампа и сценарии будущего Украины

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Байден получил десять миллионов долларов аванса за свои мемуары

Бывший президент США Джо Байден продал права на свои мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере около десяти миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

WSJ отмечает, что Байден заработает на мемуарах меньше, чем его предшественники-демократы: к примеру, Барак и Мишель Обама заключили сделку на сумму около 65 миллионов долларов. А Билл Клинтон более 21 года назад получил 15 миллионов долларов за свои мемуары. Издательство пока не назначило дату публикации книги Байдена. В июле 82-летний Байден сообщил, что «работает не покладая рук», чтобы закончить мемуары. Он отметил, что книга в первую очередь будет посвящена его четырем годам у власти.

«Рубио убедил Трампа стать жестче в отношениях с Россией»

В прошлом сторонник мягкой силы США, госсекретарь Марко Рубио перенял все ценности движения MAGA (с англ. «Сделаем Америку снова великой») - от изоляционизма до нетерпимости к оказанию помощи другим странам, пишет Financial Times. Рубио был в ужасе от президентской кампании Дональда Трампа в 2015 году и называл его «мошенником», который «всю свою карьеру посвятил тому, чтобы подкладывать свинью работающим американцам». Но после неожиданной победы Трампа в 2016 году взгляды Рубио начали меняться, отмечает FT.

С самого начала своей работы Рубио стремился сблизить Госдепартамент с правопопулистской повесткой Трампа. Он расформировал Агентство США по международному развитию (USAID), главный канал иностранной помощи, ликвидировал или сократил целые департаменты, продвигавшие демократию и права человека по всему миру, отмечает FT. Однако союзники отвергают утверждения об оппортунизме Рубио, настаивая, что по ключевым вопросам он «удивительно последователен». По их словам, он не только не отказался от своих ценностей, но и отстоял их, убедив Трампа занять более жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, России и Венесуэлы. Друг и бывший помощник Рубио заявил, что в отношении Китая, России и Украины, а также Ирана наблюдается «активизация американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире». По словам собеседника FT, во многом это стало возможным благодаря рекомендациям высокого уровня, которые госсекретарь ежедневно даёт Трампу и остальным членам администрации США. Как бы то ни было, Рубио остается самым влиятельным секретарем кабинета министров Трампа, подчеркивает Financial Times.

В Италии научились следить за перемещениями людей через Wi-Fi

Итальянские исследователи создали «биометрический идентификатор человека», основанный на том, как человеческое тело препятствует распространению сигнала Wi-Fi, сообщает The Register. Ученые утверждают, что могут определять одного и того же человека в разных помещениях - в большинстве случаев, когда возможно измерение сигнала Wi-Fi. По словам ученых, они могут отслеживать человека, проходящего через сигналы разных сетей, даже если у него при себе нет гаджетов. Основная идея: по мере распространения сигнала Wi-Fi в среде его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов/людей на пути. Эти изменения, зафиксированные в виде информации о состоянии канала (CSI), содержат ценные биометрические данные. В контексте устройств Wi-Fi термин CSI относится к информации об амплитуде и фазе электромагнитных волн.

Исследователи утверждают, что эти измерения взаимодействуют с человеческим телом, приводя к искажениям, характерным только для конкретного человека. После обработки нейросетью получается уникальная сигнатура данных. Ученые из римского университета Сапиенца назвали созданную ими концепцию WhoFi. Они отметили, что повторная идентификация остается распространенной проблемой при видеонаблюдении. Не всегда ясно, одни и те же люди запечатлены на записях или нет. Исследователи подчеркивают, что повторная идентификация не обязательно раскрывает личность человека. Это лишь констатация, что один и тот же объект появляется в разных местах. В системах видеонаблюдения это может быть достигнуто путём сопоставления одежды или других отличительных черт. Однако это не всегда возможно. Ученые утверждают, что потенциал наблюдения с помощью Wi-Fi выше, чем у камер, поскольку сигналы Wi-Fi не зависят от освещения и могут проходить сквозь стены.

«Разные взгляды на будущее Украины»

Украинский кризис еще не закончился, но новая битва за будущее мира уже началась, пишет польское издание Оbserwator finansowy. Эта битва ведётся не только в штаб-квартирах, но и в конференц-залах, аналитических центрах и за круглыми столами. По версии издания, в рамках этой битвы в Риме прошла международная конференция по Украине. Хотя официально основное внимание уделялось планам по восстановлению экономики страны, реальные ставки на этой встрече были гораздо выше: будущий статус Украины в Европе и мире. Конференция собрала представителей более чем 60 стран и организаций. Однако над всеми ними довлело чувство неопределённости: американская военная поддержка висит на волоске, европейское единство рушится, а конфликт продолжается.

Аналитики JP Morgan Chase предложили несколько возможных сценариев разрешения конфликта. Только один из них даёт Украине шанс на прочные связи с западными структурами. Остальные варианты ведут страну от «израильской одинокой крепости» к «грузинскому дрейфу» и «белорусской потере суверенитета». Оптимальный для Киева сценарий (его вероятностью всего 15 процентов) - «Южная Корея» - предполагает, что Украина, не вступая в НАТО, получит постоянную военную поддержку, присутствие европейских войск на своей территории и твёрдые гарантии безопасности со стороны США. «Израильский» сценарий чуть более реалистичен (20 процентов). Без войск НАТО, но с регулярной военной и финансовой поддержкой, Украина превратилась бы в одинокую крепость - вооруженную до зубов, но находящуюся под постоянной угрозой. Наиболее вероятный сценарий (50 процентов) называется «Грузия» и предполагает, что Украина, несмотря на номинальное сохранение независимости, останется без гарантий безопасности, а интерес Запада к ней постепенно пропадет.

«Президент США явно в ярости»

Президент США Дональд Трамп гневается, его команда возмущена, а Палата представителей, контролируемая республиканцами, находится на грани бунта, пишет Politico. Как отмечает издание, вопросы, связанные с Джеффри Эпштейном, опальным финансистом и осужденным сексуальным преступником, раздражают Трампа и его ближайших союзников. Человек, близкий к Белому дому, заявил Politico, что Трамп «явно в ярости». Он отметил, что впервые увидел Трампа «в каком-то смысле парализованным».

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент разочарован неспособностью своих сотрудников пресечь теории заговора об Эпштейне, которые они когда-то сами же распространяли, а также волну публикаций в СМИ. Критика в адрес администрации Трампа обострилась после того, как Белый дом «раскрыл» информацию по делу Эпштейна, которая в действительности уже была в открытом доступе. После публикации разные представители MAGA - от Стива Бэннона до Лоры Лумер - раскритиковали администрацию, предупредив, что эта ситуация может стоить Трампу президентства. На прошлой неделе The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп отправил Эпштейну эротическую открытку в день рождения. Президент это отрицает и уже подал на издание иск о клевете.