Эстония ввела бессрочный запрет на въезд 273 гражданам Белоруссии

ТАССиещё 1

Правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел.

Эстония ввела запрет на въезд 273 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко
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"На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений", - приводит ERR слова главы МИД Маргуса Цахкны, который внес инициативу на рассмотрение кабмина.

Помимо Лукашенко, в санкционном списке значатся белорусские высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники органов безопасности.

Отмечается, что Таллин ввел санкции в отношении Минска в 2020 году.