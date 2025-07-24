Зеленскому напомнили о главной ошибке Януковича

Темой номер один в большинстве западных изданий стали даже не мирные переговоры в Стамбуле (они, действительно, принесли мало новостей), а бунты на Украине. Впервые с начала СВО на улицы крупнейших городов незалежной вышли десятки тысяч протестующих против режима Зеленского.

Поводом послужил скандальный закон, придуманный просроченным президентом и им же подписанный: ограничить полномочия и отменить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). С жесточайшей критикой Зеленского выступили все ведущие западные издания, от Financial Times до Politico.

Законопроект был принят при поддержке бывших пророссийских депутатов и партии экс-премьера Юлии Тимошенко. Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что среди депутатов, проголосовавших «за», было несколько человек, «которые имеют статус подозреваемых» в делах, расследуемых агентством.

Западные партнеры пытались отговорить Зеленского от принятия скандального закона, сообщает Politico. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Антониу Кошта звонили в Киев, утверждают дипломатические источники издания. Но Зеленский наплевал на мнение хозяев.

Послы стран «Большой семерки» в Киеве также потребовали отказаться от реформы во время встречи с генпрокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком. Однако, пишет Financial Times, западных дипломатов изолировали: их заперли в комнате без телефонов более чем на два часа. И таким образом лишили возможности проинформировать свои правительства о развивающихся в Киеве событиях. Странно только, что ни один западный МИД не направил ноту протеста в Киев в ответ на столь вопиющее нарушение прав дипломатов.

В знак протеста против закона тысячи людей вышли на митинги в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске и других городах. Как сообщает Bloomberg, это в основном молодежь, которая устроила марш прямо к Офису президента. К акции в столице присоединились все оппозиционные лидеры, а также мэр Киева Виталий Кличко. Среди демонстрантов было много ветеранов и солдат, даже на костылях и с протезами.

Economist называет принятый законопроект «силовым подавлением» внутренних разногласий и считает, что Зеленский готовился к «дворцовому перевороту» несколько недель или даже месяцев.

Журнал напоминает, что в начале июля кабмин заблокировал назначение Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности. За этим последовал политически мотивированный арест руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Оба критиковали Зеленского за масштабы коррупции.

А 21 июля СБУ и Генпрокуратура начали массовые рейды против сотрудников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Офицеров этих структур обвинили в коррупции и незаконных связях с Россией, отмечает Economist. Обыски прошли после того, как НАБУ возбудило уголовное дело против бывшего вице-премьера и ближайшего соратника президента Алексея Чернышова, обращает внимание Financial Times.

Атака на антикоррупционные органы шокировала многих и в команде самого Зеленского, знает Economist. Неназванному чиновнику Офиса президента поспешность и масштаб законопроекта даже напомнили печально известные акты 16 января 2014 г. об ужесточении ответственности за участие в протестах, ставшие одной из последних инициатив правительства Виктора Януковича.

Тогда закон наделил действующего президента чрезвычайными полномочиями для подавления Евромайдана. Именно судьбу свергнутого Януковича большинство западных изданий и прочат Зеленскому.

Как пишет Financial Times, борцы с коррупцией стали слишком близко подбираться к окружению узурпатора. А тот рассчитывал, что на Западе не заметят новый закон, будут отвлечены на переговоры в Стамбуле.

Но не тут-то было. Скандальный акт вызвал раздражение на Западе и приступ ненависти к Зеленскому на Украине.