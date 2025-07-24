«Они спят рядом в бункере»: что связывает Ермака и Зеленского?

Отношения между Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком выходят за рамки работы. Как сообщает Financial Times, об этом заявили их помощники и союзники.

По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, Ермак — «самый близкий соратник» украинского политика. Журналисты отмечают, что слово «соратник» в этом аспекте означает нечто большее, «чем просто коллега» — скорее брат по оружию.

«Они спят рядом в бункере под зданием, укрываясь от усилившихся с весны российских авиаударов. После долгого рабочего дня могут расслабиться за настольным теннисом или просмотром старых фильмов, реплики из которых знают наизусть. Утро часто начинается с совместной тренировки — они поднимают штанги бок о бок», — пишет издание со ссылкой на знакомых.

Отмечается, что у Ермака есть высокое влияние на политику государства. Глава офиса в нескольких случаях отменял решения военного руководства и оказывал влияние на ход военных операций в украинском конфликте. Окружающие описывают его как человека, без одобрения или ведома которого на Украине ничего не происходит.