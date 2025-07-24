Подписав закон, который прекращает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Владимир Зеленский серьезно подорвал переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о позиции европейских столиц.

«Новый закон может помешать долгосрочным переговорам по вступлению в ЕС и поставить под угрозу усилия Украины по финансированию военных нужд», — указывает агентство.

В США раскрыли судьбу Зеленского

По информации Bloomberg, европейские лидеры расценивают подписание этого закона как серьезное препятствие на пути евроинтеграции Украины. Один из собеседников агентства охарактеризовал решение президента Зеленского как «наиболее серьезную ошибку» с момента его прихода к власти в 2019 году.

Зеленский подписал закон, которые ограничивает полномочия НАБУ и САП в стране. После этого решения на Украине вспыхнули протесты. Британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй позже заявил, что своим решением Зеленским «вернул память западным СМИ». Теперь они больше не рассматривают Зеленского как перспективного лидера