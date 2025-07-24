МИД КНР: взаимодействие Китая и России не должно подвергаться влиянию со стороны

Взаимодействие между Китаем и РФ не должно подвергаться влиянию третьих сторон, включая Евросоюз. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию", - подчеркнул он на брифинге, комментируя позицию руководства Евросоюза по поводу активного практического сотрудничества Москвы и Пекина.

Го Цзякунь таким образом кратко обозначил позицию Пекина в ответ на вопрос западного журналиста, который отметил, что власти ЕС "обеспокоены ростом торгово-промышленного взаимодействия Китая и России в контексте конфликта на Украине". Дипломат рекомендовал следить за официальными заявлениями Пекина по поводу "новых событий", касающихся этой темы.