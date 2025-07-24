Имя Трампа нашли в файлах Эпштейна

Имя президента США Дональда Трампа несколько раз встречается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в мае сообщили самому Трампу чиновники Министерства юстиции, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

«В мае [генпрокурор США Пэм] Бонди и ее заместитель сообщили президенту на встрече в Белом доме, что его имя есть в досье Эпштейна», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в документах обнаружили сотни имен «многих других известных личностей». При этом авторы материала подчеркивают, что упоминание в файлах не является доказательством правонарушений.

«Это еще одна фейковая новость, как и предыдущая статья The Wall Street Journal», — ответили изданию в Белом доме на просьбу дать комментарии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.