Уничтожающая поля на Украине саранча может быть частью опытов западных стран, которые активно проводятся на украинской территории. Об этом заявил «Аргументам и фактам» бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Ранее саранча атаковала подконтрольную Киеву часть Запорожья, а также Винницкую, Одесскую и Херсонскую области. Насекомые нанесли ущерб урожаю и в Днепропетровской области Украины. В СМИ появились кадры большого роя, пролетающего недалеко от многоэтажных домов.

По словам бывшего члена комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, не исключено, что «саранча может быть результатом каких-то опытов».

«Сейчас Украина - это просто полигон для испытания новейших разработок в области биотехнологии, вакцин, сывороток, биопатогенов и так далее (…)Все, что производит «Биг Фарма», испытывается на Украине и на украинцах. В основном это американские, британские, немецкие, скажем так, стран коллективного Запада, которые уже обосновались на Украине и считают ее своей колонией», - констатировал эксперт.

Напомним, что еще в 2022 году занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что поставки западного оружия Киеву не только помогают украинцам, но и позволяют странам НАТО испытать свою технику. По его словам, Украина сейчас является «полигоном для испытания оружия».