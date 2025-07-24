Молдавия оспорит решение суда в Лондоне отпустить под залог бизнесмена Платона

Власти Молдавии оспорят решение суда в Лондоне об освобождении под залог молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, на экстрадиции которого уже четыре месяца настаивает Кишинев. Об этом заявила в эфире телеканала ТВ-8 представитель генеральной прокуратуры республики Виолина Морару.

"Прокуроры намерены оспорить это решение суда в Лондоне. До рассмотрения апелляции Платон останется под арестом", - сказала она.

Ранее молдавские СМИ сообщили, что сумма залога, под который суд решил освободить бизнесмена, составила 330 тыс. фунтов стерлингов ($448 тыс.).

В декабре 2018 года Платона приговорили в Молдавии в общей сложности к 25 годам заключения по двум делам о финансовом мошенничестве. Банкир утверждал, что эти дела против него сфабриковал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, который возглавлял тогда Демократическую партию Молдавии и контролировал правительство и парламент республики. В 2019 году после смены власти в Молдавии Плахотнюк бежал из страны в США. А уже в 2021 году Платон был оправдан и освобожден.

Бизнесмен покинул Молдавию и стал жестко критиковать президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности. В Кишиневе в отношении него открыли несколько уголовных дел, и 13 марта 2025 года Платона задержали в Великобритании по запросу молдавских правоохранителей.

Платона также обвиняют в незаконном выводе денег из России через молдавские банки и других преступлениях финансового характера. В 2023 году Тверской районный суд Москвы также заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из РФ на сумму более 126 млрд рублей.