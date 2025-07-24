Си Цзиньпин высказался об источнике вызовов для ЕС

Китай не является источником вызовов, с которыми сталкивается Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая. Между КНР и Евросоюзом нет фундаментальных противоречий интересов и геополитических конфликтов», — отметил китайский лидер.

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Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай — мирное государство, которое выступает за «гармонию, толерантность, сотрудничество и взаимовыгодное развитие». Он добавил, что КНР и Европа «действительно различаются», однако их исторические различия не должны препятствовать развитию двусторонних отношений.

Ранее председатель КНР встретился с главой Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и призвал к здоровым отношениям между европейским объединением и Пекином.