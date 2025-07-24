Власти Китая сообщили о вспышке лихорадки чикунгунья

За неделю на юге КНР выявили более 2 700 новых случаев заболевания. Источником заражения считается переносимый комарами вирус Aedes. Он вызывает лихорадку, боль в суставах, головную боль, усталость и тошноту. Распространению лихорадки способствует жаркий и влажный климат региона, а также рост международных поездок и низкий иммунитет у населения, сообщает Bloomberg.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, более пяти миллиардов человек по всему миру живут в зонах риска заражения вирусом Aedes. С начала 2025 года в 14 странах зарегистрировали около 220 тысяч случаев заболевания и 80 смертей.