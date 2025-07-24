Таиланд закрывает границу с Камбоджей

Таиланд принял решение закрыть границу с Камбоджей на фоне эскалации ситуации в приграничных районах. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным издания, сегодня обе страны обвинили друг друга в обострении ситуации после того, как тайский истребитель F-16 нанес удары по целям в Камбодже. Это произошло на фоне пограничного спора, который перерос в столкновения.

«Мы применили авиацию против военных целей, как и планировалось», - заявил заместитель официального представителя армии Таиланда Рича Суксуванон.

В свою очередь Министерство обороны Камбоджи заявило, что самолеты сбросили две бомбы на дорогу, и оно «решительно осуждает безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд».

При этом Таиланд понизил статус дипломатических отношений с Камбоджей, отозвав своего посла после того, как во время патрулирования приграничной территории в результате взрыва мины пострадали пять военнослужащих. На прошлой неделе в аналогичном инциденте с подрывом на мине вблизи спорного района также были ранены трое таиландских солдат, пишет агентство «Синьхуа».

Представители Тайланда заявили, что мины были установлены совсем недавно, и обвинили Камбоджу в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин.

Напомним, что между двумя странами существует давний территориальный спор о приграничных районах, в которых расположены памятники архитектуры - храмы Прэахвихеа и Та Моан Тхом. Ситуация осложнилась в мае после перестрелки на границе, в результате которой погиб камбоджийский солдат.