Израиль получил от посредников ответ ХАМАС по Газе

Израильская сторона получила от посредников ответ палестинского движения ХАМАС по дальнейшим переговорам о возможном прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что документ был передан израильской делегации для рассмотрения.

В заявлении отмечено, что ответ ХАМАС в данный момент внимательно изучается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios сообщило о готовящейся встрече советника президента США по Ближнему Востоку Бретта Уиткоффа с представителями Израиля и Катара. Израиль отверг призыв 25 стран к прекращению огня в секторе Газа. Израиль увеличил интенсивность боев в районе города Газа.