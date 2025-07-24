Переворот в Киеве: Зеленский переподчинил себе западных «смотрящих»

Решение об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может привести к началу гражданской войны на Украине. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Теперь разные силовые элементы государства стационарного бандита начинают драться, потому что прибыли всем не хватает, денег не хватает. Понимаете, что происходит или нет? Это уже недалеко до гражданской войны. Это уже прелюдия гражданской войны, уже совсем близко», - спрогнозировал политик в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Соскина, такая ситуация сложилась в результате неэффективной кадровой политики, при которой ключевые посты в политической системе Украины заняли некомпетентные люди.

Впрочем, здесь бывший советник явно что-то напутал. Поскольку проблема не столько в непрофессионализме местных чиновников, сколько в их непомерной, патологической жадности. Из-за чего коррупция на Украине давно перестала быть просто негативным явлением, трансформировавшись в способ существования страны.

И то, что Зеленский новым законом фактически обнулил «независимость» действующих под присмотром западных хозяев НАБУ и САП, в этом плане ничего не поменяет. Как и уличные акции противников урезания полномочий этих структур, которые начались по всей стране, включая Киев, Львов, Днепропетровск и Одессу.

Украинские активисты решили, видимо, показать, что они ещё что-то могут и позвали народ «на баррикады», против Зе-диктатуры. По данным Wall Street Journal, в столице к протестующим присоединился сам городской голова Виталий Кличко, который заявил, что авторы закона против НАБУ «втащили Украину в авторитаризм».

Пришла поддержка и из-за океана – от конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, которая назвала Зеленского «диктатором». И призвала украинцев «выгнать его».

Меган Моббс, дочь спецпредставителя США Кита Келлога тоже жестко раскритиковала действия киевских властей.

«Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США. Это дает сильный повод для плохих акторов», - написала она в соцсети.

Между тем, на Банковой, как замечает украинский ТГ-канал «Резидент», никто особо не переживает по поводу протестов. Наоборот, считают: пусть массы выпустят пар. Офисные уверены – люди пошумят и разойдутся. А если это все затянется, «ОП применит свою любимую тактику репрессий».

В конце концов, просто натравит на толпу ТЦКашников с перспективой отправить на бойню. Или объявит особо рьяных митингующих «агентами российских спецслужб», как это у них принято.

Что касается озабоченности западных партнеров чистками в НАБУ и САП, до для них антикриз уже придуман.

После вторничных протестов Зеленский провел встречу с главами НАБУ, САП и НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), на которой также присутствовали руководители СБУ, ГБР, МВД и Генпрокуратуры.

«Мы все слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы», - написал глава киевского режима в своем ТГ-канале.

По словам Зеленского, «через две недели должен быть готов общий план – какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества».

В общем, гражданская война, которую бывший советник Кучмы напророчил Украине, можно сказать, на этом закончилась, не начавшись.

Или все же нет?

Оценить развитие ситуации «СП» попросила политика, экс-депутата верховной Рады, участника движения «Другая Украина» Спиридона Килинкарова:

- Признаки гражданской войны и раньше были. Все-таки мы, я согласен, один народ, и долгое время жили в одном государстве. Поэтому даже с этой точки зрения нынешнее противостояние можно считать каким-то элементом гражданской войны.

Что касается ситуации на Украине, то я ее оцениваю совершенно по-другому. Потому что считаю, что митинги, которые сейчас проходят против переподчинения антикоррупционных органов подконтрольному Зеленскому генеральному прокурору, это еще далеко не Майдан. И, конечно, это не приведет ни к какой гражданской войне.

Больше это связано с ситуацией, которая сложилась вокруг коррумпированного окружения Зеленского. Мы давно говорили, что офис Зеленского - это такой «офис простых решений». И Зеленский почему-то решил, что, если следователи Антикоррупционного бюро подобрались очень близко к его окружению, то самое простое решение, это взять и переподчинить эти органы подконтрольному себе генпрокурору. Но, на самом деле, надо заняться другим вопросом.

«СП»: Поясните.

- Эти структуры были созданы под эгидой западных стран, в частности, американцев, 10 лет назад. Основная идея, которая вкладывалась с создание этой антикоррупционной инфраструктуры, заключалась в том, чтоб она будет эффективна в борьбе с коррупцией.

Вот только за 10 лет работы всех этих антикоррупционных органов, включая и антикоррупционный суд, ни одного топ-чиновника к ответственности не привлекли. Ни одной фамилии вы не найдете, их нет. При этом за эти десять лет НАБУ получило госфинансирования более чем на 10 млрд гривен. А вернуло в бюджет Украины всего один миллиард.

Из чего можно сделать вывод, что с точки зрения эффективности борьбы с коррупцией эти органы абсолютно неэффективны. Это – первое.

Второе. А, вообще-то, создавались они для борьбы с коррупцией, или все-таки какая-то другая была цель у западных спецслужб?

«СП»: Как вы считаете?

- Я считаю, что у них была совершенно другая цель. Заключалась она в том, чтобы создать антикоррупционную инфраструктуру в насквозь коррумпированном государстве для того, чтобы эффективно контролировать коррумпированную политическую элиту. И с этой точки зрения эти органы были максимально эффективны. Потому что коррумпированная украинская элита исправно выполняла и реализовывала все пожелания своих западных партнеров. Даже в ущерб самой Украине.

Условно говоря, через эти «смотрящие» структуры её – властную украинскую элиту вынуждали, заставляли принимать нужные Западу политические решения.

Независимыми эти структуры никогда не были. Просто поначалу они работали на западные спецслужбы, а теперь Зеленский решил переподчинить их себе.

«СП»: Будут ли политические последствия?

- Безусловно. Дело в том, что создание «независимой антикоррупционной инфраструктуры», это было обязательство Украины перед ЕС. И решение Зеленского ограничить полномочия НАБУ фактически ставит крест на пути Украины в Европейский союз. Не исключено также, что это может привести к отмене безвизового режима и даже к санкциям против страны. Но для нас это больше плюс, чем минус, если честно.