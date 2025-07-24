Экс-посол США поставил условие российским релокантам

Майкл Макфол, бывший глава Посольства Соединенных Штатов в России, заявил, что приезжающие в его страну релоканты обязаны выйти из российского гражданства. Свое мнение он озвучил в ходе интервью блогерe Юрию Дудю* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«...Двойное гражданство? Нет-нет-нет. Вы должны быть лояльны либо нашей стране, либо Путину», — выразил свою позицию Майкл Макфол.

Исследование: Релоканты возвращаются в Россию

Дипломат от своего имени заявил, что «хочет» дать россиянам вид на жительство в Соединенных Штатах, если иммигранты откажутся от основного документа гражданина РФ.

Стоит отметить, что Майкл Макфол уже неоднократно делал подобные громкие заявления и открыто выступал против специальной военной операции. В апреле текущего года спецпредставитель Президента России Кирилл Дмитриев в ироничной форме призвал экс-посла прекратить писать в соцсети Х «свои скучные мантры».

* (признан в РФ лицом-иноагентом).