Университет в США обязали выплатить компенсации сотрудникам-евреям

Колумбийский университет в Нью-Йорке выплатит 200 млн долларов штрафа государству США и 20 млн долларов компенсации сотрудникам-евреям, подвергшимся дискриминации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил: «Рад сообщить, что администрация Трампа достигла исторического соглашения с Колумбийским университетом. Он согласился выплатить штраф в размере 200 миллионов долларов правительству США за нарушение федерального закона, а также более 20 миллионов долларов своим сотрудникам-евреям, которые подверглись незаконным преследованиям и притеснениям».

По словам Трампа, университет также обязался свернуть все программы разнообразия, равенства и инклюзивности, заменив их системой отбора студентов исключительно по личным заслугам. Он уточнил, что подобные меры коснутся и других университетов, которые уличат в аналогичных нарушениях.

Напомним, весной 2024 года американские университеты охватила волна пропалестинских протестов, связанных с военным конфликтом в секторе Газа. Акции сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и требованиями прекратить поддержку Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали проверку Северо-Западного университета из-за подозрений в дискриминации евреев. Волну ненависти к евреям в США отметили не только на территории университетов, но и за их пределами. Американские университеты рискуют потерять около 1 млрд долларов в результате протестов и инцидентов, связанных с антисемитизмом.