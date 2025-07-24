МИД Германии приостановил выдачу гуманитарных виз

Министерство иностранных дел ФРГ приостановило выдачу гуманитарных виз. Наибольшее количество мигрантов по таким программам в последние годы прибыло в ФРГ из Афганистана, Сирии и Турции.

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«В настоящее время процедуры гуманитарного приема приостановлены», - говорится в заявлении.

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Сообщается, что по состоянию на январь 2025 года в рамках федеральных программ в Германию въехало 34,7 тысяч «уязвимых» граждан Афганистана. Помимо этого, с 2017 года в страну ежегодно заезжало до 3 тысяч в рамках программ приема сирийцев и лиц без гражданства из Турции.

Восемнадцатого июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал наличие миграционного кризиса в стране, который стал результатом политики экс-главы правительства Германии Ангелы Меркель. При этом кризис затронул не только саму Германию, но и всю Европу. В тоже время Мерц дал понять, что рынок труда страны нуждается в иммиграции высококвалифицированных специалистов.

Ранее власти Польши начали операцию «Безопасный запад» на границе с ФРГ, призванную обеспечить безопасность государства от нелегальной миграции.