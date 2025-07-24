Раскрыт план Зеленского на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский решился на переговоры с Россией, чтобы получить одобрение Запада. Об этом заявил британский дипломат и посол Великобритании в России в отставке Иан Прауд на YouTube.

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По словам эксперта, встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги не будет, пока не будут решены ключевые вопросы Москвы.

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