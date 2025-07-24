Антироссийский сценарий, который применили западные политтехнологи на Украине, не работает в Молдавии. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.

Он прокомментировал борьбу с русским языком, православной церковью, попытками реабилитировать союзника Гитлера - румынского диктатора Антонеску и другие антироссийские демарши со стороны президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

"Они (западные политтехнологи - прим. ТАСС) идут по сценарию, который уже отработан на Украине. Те же режиссеры, те же сценаристы. Но у нас это пока не работает. Не получается у них. Мы надеемся, что после выборов к власти придут здравомыслящие политики и ситуация изменится", - сказал Додон.

Переписывание истории и отношения с РФ

Выступающие за объединение с Румынией молдавские политики и историки, осуждая депортации в СССР, предпочитают замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками в годы войны. Это отразилось и на преподавании в школах, где новые учебники истории оправдывают преступления нацистов на молдавской земле и уделяют главное внимание периоду сталинских репрессий.

В частности, президент Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала союзника Гитлера Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало резкое осуждение со стороны общественности, в частности еврейской общины страны. В этом году в центре скандала оказалось обновленное издание учебника истории, где авторы назвали штурмовавших молдавские города немецко-румынских солдат освободителями и предложили школьникам найти положительные стороны у Антонеску, на котором лежит ответственность за гибель свыше 300 тыс. человек в концлагерях на этой территории.

Отношения Молдавии и РФ стали ухудшаться после прихода к власти в 2021 году Санду и ее правящей партии. Кишинев присоединился к антироссийским санкциям, из республики были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил молдавский вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами оказались в самой низкой точке за всю историю.

В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране. Там подчеркнули, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что политики на Западе используют Молдавию в антироссийских целях.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.