WSJ: Байден продал права на мемуары за $10 млн

ТАСС

Бывший президент США Джо Байден продал за $10 млн права на публикацию своих мемуаров издательству Hachette Book Group, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Байден продал права на мемуары за $10 млн
© Global Look Press

По ее сведениям, интересы Байдена при заключении сделки представляло агентство талантов Creative Artists Agency. Сроки написания и выхода книги будут зависеть от самочувствия и состояния здоровья 82-летнего экс-главы американской администрации, у которого ранее в этом году диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Как отмечает издание, права на мемуары 42-го президента США Билла Клинтона были проданы за $15 млн. 44-й американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель заключили сделку с издательским домом Penguin Random House, который приобрел права на публикацию их мемуаров за $60 млн.

У Байдена в 2017 году уже выходила книга мемуаров под названием "Обещай мне, папа", она описывала историю взаимоотношений политика со своим сыном Бо Байденом, который умер от рака в 2015 году.