Рубио повлиял на позицию Трампа к России, КНР, Ирану и Венесуэле

Американский госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на главу государства Дональда Трампа. Поэтому хозяин Белого дома изменил позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и КНР.

Об этом пишет Financial Times.

«Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновлённую американскую внешнюю политику», — указали авторы материала.

Ранее The Guardian писал, что российского лидера Владимира Путина не беспокоят угрозы и ужесточение риторики главы Белого дома Дональда Трампа по конфликту на Украине.