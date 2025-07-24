ЮНЕСКО политизирована и не защищает интересы России

ЮНЕСКО, как и многие другие международные организации, подвергается политизации и тем самым нарушает свой устав, уже не защищая интересы России. Такое мнение высказал ТАСС политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

"К сожалению, она никак не защищает интересы России. Не защищает, хотя обязана", - сказал он, комментируя, в частности, ситуацию вокруг скифского золота.

"Таких примеров огромное количество, это вот только одна из частностей", - отметил эксперт.

Мартынов уточнил, что ЮНЕСКО, "с одной стороны, большая гуманитарная организация, а с другой - она критически политизированная" и разделяет страны на выгодные и невыгодные для сотрудничества.

"ЮНЕСКО как международная площадка использовалась для политического давления на те или иные угодные страны. И это началось не сегодня и не вчера, и не с возвращения [решившего вывести США из организации президента Дональда] Трампа в Белый дом. Этот процесс медленно, но верно идет последние десятилетия", - объяснил он.

Политолог подчеркнул, что в мире разрушаются системы международного права, взаимодействия международных организаций, которые были созданы по итогам Второй мировой войны. "Мы можем констатировать кризис такого постмодернистского подхода к международным отношениям, когда многие вопросы были унифицированы и ограничены участием всех глобальных организаций. То есть возвращается тот самый принцип Realpolitik (нем. "реальная политика" - прим. ТАСС), который практиковался в первой половине XX века", - сказал собеседник агентства.

Трамп ранее принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, так как эта организация поддерживает инициативы, которые якобы не соответствуют американским интересам.

Realpolitik - политический курс, в рамках которого государство руководствуется исключительно своими актуальными интересами и практическими целями, что наносит ущерб моральным и идеологическим соображениям. Термин вошел в историю мировой политики как характеристика внутри- и внешнеполитического курса канцлера Германской империи XIX века Отто фон Бисмарка. Такой подход стран к международным отношениям во многом привел к Первой мировой войне.