Эксперт Мартынов: ЮНЕСКО политизирована и не защищает интересы России

ТАСС

ЮНЕСКО, как и многие другие международные организации, подвергается политизации и тем самым нарушает свой устав, уже не защищая интересы России. Такое мнение высказал ТАСС политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

ЮНЕСКО политизирована и не защищает интересы России
© РИА Новости

"К сожалению, она никак не защищает интересы России. Не защищает, хотя обязана", - сказал он, комментируя, в частности, ситуацию вокруг скифского золота.

"Таких примеров огромное количество, это вот только одна из частностей", - отметил эксперт.

Мартынов уточнил, что ЮНЕСКО, "с одной стороны, большая гуманитарная организация, а с другой - она критически политизированная" и разделяет страны на выгодные и невыгодные для сотрудничества.

"ЮНЕСКО как международная площадка использовалась для политического давления на те или иные угодные страны. И это началось не сегодня и не вчера, и не с возвращения [решившего вывести США из организации президента Дональда] Трампа в Белый дом. Этот процесс медленно, но верно идет последние десятилетия", - объяснил он.

Политолог подчеркнул, что в мире разрушаются системы международного права, взаимодействия международных организаций, которые были созданы по итогам Второй мировой войны. "Мы можем констатировать кризис такого постмодернистского подхода к международным отношениям, когда многие вопросы были унифицированы и ограничены участием всех глобальных организаций. То есть возвращается тот самый принцип Realpolitik (нем. "реальная политика" - прим. ТАСС), который практиковался в первой половине XX века", - сказал собеседник агентства.

Трамп ранее принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, так как эта организация поддерживает инициативы, которые якобы не соответствуют американским интересам.

Realpolitik - политический курс, в рамках которого государство руководствуется исключительно своими актуальными интересами и практическими целями, что наносит ущерб моральным и идеологическим соображениям. Термин вошел в историю мировой политики как характеристика внутри- и внешнеполитического курса канцлера Германской империи XIX века Отто фон Бисмарка. Такой подход стран к международным отношениям во многом привел к Первой мировой войне.