Трамп пришел в ярость из-за освещения в СМИ его отношений с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп разгневан, его администрация раздражена. Глава Белого дома и его ближайшие союзники думали, что проведут лето, уговорив конгресс принять мегазаконопроект о бюджете, запугав иностранные правительства и заставив их заключить множество новых торговых соглашений, убедив союзников по НАТО потратить еще больше миллиардов на коллективную оборону и оказав давление на мировых лидеров.

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Вместо этого вопросы, связанные с Джеффри Эпштейном, опальным финансистом, который был найден мертвым в тюремной камере в результате самоубийства почти шесть лет назад, затмевают почти все остальные темы.

"Президент США явно находится в ярости", - сказал Politico человек, близкий к Белому дому.

Другой высокопоставленный собеседник сообщил изданию, что Трамп разочарован неспособностью сотрудников своей администрации пресечь теории заговора, чересчур пристальным освещением этой темы в СМИ, начавшейся, когда генеральный прокурор США Пэм Бонди обнародовала информацию по делу Эпштейна, которая уже была в открытом доступе.

"Он считает, что есть гораздо более серьезные истории, которые заслуживают внимания", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Разочарование отчасти связано с пониманием того, что это "уязвимость", сказал собеседник. Трамп держит руку на пульсе республиканского электората уже более десяти лет, но на данный момент потерял способность доминировать в повестке дня.

Это угрожает подорвать чувство непобедимости, которое Республиканская партия испытывала в начале месяца, когда ее конгрессмены готовились похвастаться перед избирателями множеством новых достижений: от снижения налогов до решения миграционной проблемы и пограничного контроля.

Трамп пытался переориентировать повестку дня, неоднократно расхваливая экономическую мощь страны и обвиняя бывшего президента Барака Обаму в государственной измене.

Во вторник он объявил о "крупнейшей сделке, когда-либо заключенной" с Японией, пятым по величине торговым партнером Соединенных Штатов в 2024 году. Трамп также объявил о сделках с Филиппинами и Индонезией. "Когда вы работаете от 12 до 15 часов в день, чтобы решить реальные проблемы, включаете телевизор и видите, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это расстраивает", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. К тому же во вторник Трамп заявил, что "не знает", чем занимается министерство юстиции.

Наконец, республиканцы в палате представителей отменили несколько голосований на этой неделе, пытаясь сдержать гнев законодателей, требующих от министерства юстиции обнародовать материалы, связанные с Эпштейном. Комитет по правилам отложил заседание из-за опасений, что им придется голосовать по этому вопросу, пойдя наперекор мнению спикера Майка Джонсона.