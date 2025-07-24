Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос из-за возможной связи с Эпштейном

Конгресс проголосовал за приглашение на допрос бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, экс-кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари в рамках расследования их возможной связи с финансистом Джеффри Эпштейном и его предполагаемой сообщницей Гислейн Максвелл. Об этом сообщает New York Post (NYP).

В публикации отмечается, что супруги Клинтоны, а также несколько бывших высокопоставленных чиновников Министерства юстиции США попали в список повесток, запрошенных конгрессменом Скоттом Перри с целью расширить комплексное расследование комитета в отношении Максвелл.

В списке потенциальных свидетелей также фигурируют бывший директор ФБР Джеймс Коми, экс-генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Меррик Гарланд, а также экс-спецпрокурор Роберт Мюллер.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил девушек на свой личный остров.