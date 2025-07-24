Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на YouTube-канале заявил о желании Украины оттянуть переговоры с Россией с целью продлить свое существование.

По его словам, любой переговорный процесс должен привести к тому, что «должна быть реализована легальная власть на Украине». Дмитрук добавил, что киевский режим находится в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют лихорадочные перестановки в кабинете министров. Депутат считает, что ни один представитель Киева не способен вести государственные дела.