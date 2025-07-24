В Белом доме обратились с призывом к Обаме из-за теории о «российском следе»

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе». Об этом в среду, 23 июля, высказалась официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

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— Необходимо провести расследование, каждого причастного надо привлечь к ответственности, — заявила она на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о перспективах тюремного срока для Обамы, передает РИА Новости.

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Действия Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом российском следе в американских выборах являлись покушением на госизмену. Об этом 23 июля высказалась директор нацразведки США Тулси Габбард. По ее словам, администрацией бывшего президента было сфабриковано много документов, которые не совпадают с оценкой разведсообщества.

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.

Ранее Тулси Габбард заявила, что администрация Обамы «сфабриковала и политизировала» данные разведки о том, что РФ вмешалась в выборы в США в 2016 году.