Европейский союз должен был покрыть все расходы на американское вооружение для Киева еще три года назад, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп на конференции по искусственному интеллекту в Вашингтоне заявил, что между Вашингтоном и Евросоюзом было заключено соглашение, согласно которому Европа должна оплачивать 100% стоимости военного оборудования, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, Евросоюз получает это вооружение, после чего распределяет его, и основная часть поставок идет на Украину.

«Честно говоря, так должно было произойти три года назад», – заявил он.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что поставки американского оружия Киеву будут осуществляться за счет Евросоюза, а США рассматривают передачу 17 комплексов Patriot.

Трамп усомнился, что Киев потратил все полученные от США средства на закупку оружия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал разъяснить механизм замещения американского вооружения для Украины.

СМИ сообщили, что Украина сможет получить первую установку Patriot лишь весной 2026 года.