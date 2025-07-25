НАБУ проводило обыски у экс-заместителя главы офиса президента Украины в Германии

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислава Шурмы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источник.

Утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса украинского президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон.

Как отмечает УП, это произошло почти сразу после скандала из-за обвинений в коррупции экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова.

Обыски у Шурмы, как пишет издание, стали «одной из последних капель» для Владимира Зеленского, который позднее подписал закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств.

До этого сообщалось, что украинский президент отказался от изменений в украинских антикоррупционных ведомствах после возмущения в стране и за рубежом.