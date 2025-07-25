УП: НАБУ в июле провело обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы в Мюнхене

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле провело обыски в Германии по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака Ростислава Шурмы. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источник.

НАБУ проводило обыски у экс-заместителя главы офиса президента Украины в Германии
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Утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников офиса украинского президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон.

Как отмечает УП, это произошло почти сразу после скандала из-за обвинений в коррупции экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова.

Обыски у Шурмы, как пишет издание, стали «одной из последних капель» для Владимира Зеленского, который позднее подписал закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств.

До этого сообщалось, что украинский президент отказался от изменений в украинских антикоррупционных ведомствах после возмущения в стране и за рубежом.