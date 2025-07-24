«Общественное»: на митинг в Киеве вышли более 9 тысяч человек
Более 9 тыс. граждан Украины вышли на митинг в Киеве в знак протеста против закона, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом пишет «Общественное», ссылаясь на представителей столичной полиции.
«Собрались более 9 тыс. человек», — заявили правоохранители .
В Киеве второй день подряд проходят протесты против сокращения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Протестующие против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве прыгают и кричат лозунги «майдана» 2014 года.