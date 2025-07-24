Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Белоруссией

Польша завершила обустройство на всем протяжении границы с Белоруссией так называемого электронного барьера — системы мониторинга с видеонаблюдением и датчиками движения. Об этом в эфире TVN24 рассказал министр МВД республики Томаш Семоняк.

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По его словам, 20 июля на протяжении всего отрезка границы Польши с Белоруссией завершилось возведение электронного барьера. Были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения, добавил Семоняк. Заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, которые обеспечивают обнаружение различных физических характеристик объектов.

В мае стало известно, что в Люблинском воеводстве Польши, на водном участке польско-белорусской границы, ведется строительство электронного барьера. В марте польские власти сообщили о введении в эксплуатацию электронного барьера на реках Источанка и Свислочь. Кроме того, была завершена модернизация аналогичной инфраструктуры вдоль существующего физического заграждения.