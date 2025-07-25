Соединенные Штаты считают себя сильнейшим государством в мире с мощной экономикой и армией. Американские политики убеждены, что имеют право диктовать свои условия всему остальному международному сообществу, а всех тех, кто против такого уклада, могут наказывать. Как отметили китайские журналисты, как бы американцы не хвастались своим превосходством — у них есть слабое место. Судя по всему, Россия может надавить на него.

«Это предложение российских экспертов вызывает холодок по спине у США», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что на протяжении последних лет США предпринимали усилия по ослаблению России, используя прокси-войны и экономические санкции в стремлении сохранить свою лидирующую роль на мировой арене.

В связи с этим в России некоторое время назад появилась идея, как можно быстро положить этому конец. Внимание было обращено на уникальную особенность США – Йеллоустонский вулкан. Расположенный на американской территории, он является одним из крупнейших действующих вулканов в мире. Ученые выражают опасения относительно его возможного пробуждения, и этот момент был отмечен в России.

В частности, резонанс вызвало предложение одного из экспертов о нанесении удара по Йеллоустонскому вулкану в случае резкого обострения отношений между двумя странами. По мнению китайских экспертов, данная идея вызвала не только серьезную обеспокоенность в правительстве США, но и спровоцировала широкую дискуссию и разногласия в международном сообществе. Суть плана заключается в нанесении удара по вулкану с целью спровоцировать его извержение.

Последствия такого шага оцениваются как крайне серьезные, что может привести к нивелированию геополитических преимуществ США. В Китае считают, что, несмотря на кажущуюся фантастичность, эта идея имеет под собой определенную научную основу. По мнению аналитиков, хотя российский план может показаться сюжетом из фильма-катастрофы или шуткой, на самом деле все серьезно. Россия располагает необходимыми средствами для его реализации, пишет АБН24. Напомним, реакция России на санкции стала жестким уроком для Запада.