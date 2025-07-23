В Раде раскрыли маневр Зеленского из-за голосования по НАБУ

Решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении повторного голосования по закону о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) является отвлекающим маневром.

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Детали плана украинского лидера раскрыл депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский рассчитывает таким образом сбить градус, уладить напряженную ситуацию с Западом, который резко раскритиковал его за удар по “независимости” НАБУ и САП. Ему важно, чтобы люди разошлись с улиц и забыли. Но по факту — это отвлекающий маневр», — написал Дмитрук.

Ранее Зеленский подписал законопроект, предполагающий ограничение полномочий НАБУ и САП. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан президентом Украины уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против подписания.