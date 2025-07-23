Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с Умеровым

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию в Стамбуле, на которой по итогам переговоров с Россией выступал глава украинской делегации Рустем Умеров. Об этом сообщил корреспондент Первого канала, отрывок из сюжета опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам журналиста, их съемочной группе удалось на мгновение попасть в зал, где проходила пресс-конференция Умерова. Однако как только был замечен микрофон с логотипом российского телеканала, сотрудников СМИ «вывели толпой».