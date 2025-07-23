В Иране назвали условия возвращения к прямым переговорам с США

Тегеран готов вернуться к прямым переговорам с США и чем быстрее, тем лучше, но Вашингтон должен выполнить ряд условий, рассказал порталу Axios заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади.

Дипломат заметил, что в июне американские чиновники обсуждали даты будущих переговоров с Тегераном, одновременно координируя военные планы с Израилем.

По его словам, власти Ирана осознают, что им следует вести переговоры с США с тем, чтобы добиться снятия санкций и избежать новых. Вместе с тем, в Тегеране не доверяют США, подчеркнул Гарибабади.

Замглавы МИД уточнил, что Иран перед переговорами должен получить гарантии, что новый раунд не будет прикрытием для дальнейших военных действий.

Ранее сообщалось, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после атак Израиля и США на его ядерные объекты в июне.

Иран рассмотрит перспективу прямых переговоров с США только на равных условиях

Кроме того, Тегеран в резкой форме раскритиковал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отказ осудить эти атаки, предположив, что у него были политические мотивы.