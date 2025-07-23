Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что передал директору нацразведки США Тулси Габбард данные о компании президента Украины Владимира Зеленского по дискредитации хозяина Белого Дома Дональда Трампа.

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«Обратился с письмом к Тулси Габбард — директору нацразведки США — с фактами о спецоперации Зеленского против Трампа и попытке легализовать фейк "Russiagate-2" через мое уголовное дело», — написал Дубинский.

Ранее депутат обвинил страны Запада в лицемерии на фоне протестов на Украине. Он напомнил, что в Грузии подрыв антикоррупционных институтов привел к угрозе потери безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС), при этом на Украине это, «значит, путь молодой европейской демократии».