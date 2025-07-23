Фидан назвал конечную цель переговоров РФ и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал конечной целью переговоров России и Украины прекращение огня, которое откроет путь к миру. Его слова приводит ТАСС.

Фидан указал, что Турция продолжит посредническую миссию в российско-украинском конфликте и способна внести вклад в обмен военнопленными. По его словам, меморандумы, которыми обменялись стороны, имеют большое значение. В связи с этим он пожелал, чтобы в ходе третьего раунда переговорного процесса стороны продемонстрировали консультации, сосредоточенные на результате, и содержательный разговор.

«Но конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», — сказал Фидан во время вступительной речи перед началом переговоров РФ и Украины, отметив, что международное сообщество высоко оценивает результаты предыдущих двух встреч Киева и Москвы в Стамбуле.

В Турции оценили переговоры России и Украины

Сегодня, 23 июля, в Турции проходит третий раунд переговоров делегаций стран. Российскую сторону возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.