В Турции оценили переговоры России и Украины

Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко оценило результаты первых двух раундов переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению министра, стороны при посредничестве Турции достигли значительных результатов.

«Обмен пленными, который был достигнут до настоящего времени, был высоко оценен международным сообществом», — отметил Фидан.

По его словам, конечная цель переговоров в Стамбуле — выход на прекращение огня. Он добавил, что Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня на Украине.

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Стамбуле

В среду, 23 июля, во дворце Чираган прошел в закрытом режиме третий раунд переговоров.