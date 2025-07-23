Белый дом обвинил Обаму в препятствовании передаче власти Трампу

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти нынешнему главе страны Дональду Трампу. Об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.
22 июля Трамп заявил, что минюсту следует расследовать действия Барака Обамы по манипулированию данными разведки об американских выборах и РФ.
До этого Трамп разместил в своей соцсети Truth Social сгенерированный нейросетью видеоролик с кадрами «ареста» бывшего президента Барака Обамы. Публикация очевидным образом связана с недавним выступлением главы американской разведки Тулси Габбард, в котором она заявила, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы с целью дискредитации победы Трампа над Хиллари Клинтон во время его первой каденции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
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