Президент Франции и его супруга подали в суд на американского комментатора правого толка Кэндис Оуэнс за клевету. Оуэнс заявила, что первая леди Франции Брижит Макрон - мужчина, а президент Франции контролируется ЦРУ.

Французский президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон подали в суд на комментатора правого толка Кэндис Оуэнс за клевету, пишет The Guardian.

В иске, поданном в среду в штате Делавэр против Оуэнс и ее компаний, парочка Макронов утверждает, что Оуэнс постоянно подвергала их клеветническим нападкам, чтобы повысить популярность своей медиа-платформы, привлечь больше аудитории и заработать деньги.

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В начале 2024 года Оуэнс заявила, что “поставила бы всю свою профессиональную репутацию на то, что Брижит Макрон на самом деле мужчина”. С тех пор она удвоила эти требования и добавила больше, в том числе в серии подкастов из восьми частей под названием "Становление Бриджит", утверждается в иске.

Макроны потребовали от Оуэнс опровержения, говорится в иске, за “явно ложные” заявления, которые она сделала о них, но вместо этого она “высмеяла их и использовала в качестве дополнительного материала для своих неистовых поклонников”.

“Эти диковинные, клеветнические и надуманные измышления включали в себя то, что миссис Макрон родилась мужчиной, украла личность другого человека и превратилась в Брижит; миссис Макрон и президент Макрон являются кровными родственниками, совершающими кровосмешение; президент Макрон был избран президентом Франции в рамках программы ЦРУ", - говорится в заявлении.

“Поскольку мисс Оуэнс систематически подтверждала эту ложь в ответ на неоднократные запросы наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд была единственным оставшимся выходом, - сказано в заявлении Макронов. - Кампания по диффамации мисс Оуэнс была явно направлена на то, чтобы запугать и причинить боль нам и нашим семьям, а также привлечь к себе внимание и дурную славу. Мы предоставляли ей все возможности отказаться от этих претензий, но она отказалась. Мы искренне надеемся, что этот судебный процесс расставит все точки над i и положит конец этой кампании по диффамации раз и навсегда”.

Ложь нанесла ущерб Макронам, которые теперь подвергаются “кампании глобального унижения, превращающей их жизнь в корм для лжи, направленной на получение прибыли”, и “безжалостной травле во всемирном масштабе”. Помимо ущерба репутации, президент Франции с его женой потратили “значительные суммы денег на исправление публичной информации”, в том числе на услуги юриста.

“Каждый раз, когда Макроны покидают свой дом, они делают это, зная, что бесчисленное множество людей слышали и многие верят этим гнусным измышлениям. Это агрессивно, бесчеловечно и глубоко несправедливо”, - говорится в иске.

По данным Financial Times, Макроны готовы предстать перед судом в штате Делавэр для проведения судебного разбирательства. Их интересы представляет Clare Locke, крупная юридическая фирма, выигравшая крупные дела о диффамации, в том числе иск Dominion против Fox News.

Иск был подан после того, как Макроны направили Оуэнс три отдельных требования об опровержении, которые включали доказательства, опровергающие ее заявления, которые она использовала, чтобы “еще больше насмехаться над Macrons” и “изобрести еще более разрушительную ложь”, говорится в пресс-релизе юристов.

В заявлении пресс-секретаря Оуэнс говорится, что комментатор “не заткнется”. Ожидается, что Оуэнс выступит с иском в своем шоу в среду: “Иностранное правительство посягает на права американской независимой журналистки, предусмотренные первой поправкой. Кэндис неоднократно просила Брижит Макрон дать ей интервью. Вместо того чтобы прокомментировать ситуацию, Брижит пытается заставить репортера подчиниться. Во Франции политики могут запугивать журналистов, но это не Франция. Это Америка”.

Для действующего президента необычно подавать в суд на журналиста, хотя Дональд Трамп за последние месяцы подал несколько судебных исков против американских СМИ, некоторые из которых привели к урегулированию, напоминает The Guardian.

Нападки на внешность Брижит Макрон и утверждения о ее половой принадлежности распространялись в течение многих лет, хотя Оуэнс значительно усилила их в США. Другие известные женщины-политики, в том числе Мишель Обама и Камала Харрис, сталкивались с подобными кампаниями в социальных сетях о “тайных трансгендерах” (напомним, что международное движение ЛГБТ* признано в России экстремистской организацией и запрещено), отмечается в отчете одного из аналитических центров за 2021 год о “глубоко женоненавистнической” тенденции.

“Эти нарративы используют образ двуличной женщины, подразумевая, что трансгендерные личности не только по своей природе обманчивы, но и что этот обман ответственен за власть и влияние, которыми обладают эти женщины”, - говорится в отчете.

Ранее Макроны подали судебные иски к двум женщинам во Франции в связи с их теорией о том, что Брижит Макрон является биологическим мужчиной. Первоначально они были признаны виновными в клевете, однако затем решение было отменено и Брижит Макрон подала апелляцию, отмечает The Guardian.

*ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией и запрещено.