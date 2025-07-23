Президент России Владимир Путин не иррационален и не будет нападать на страны НАТО.

Об этом заявил депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи.

«Меня всё чаще спрашивают, будет ли третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападёт на государства НАТО», — отметил он в интервью Berliner Zeitung.

Как заметил немецкий депутат, российский лидер чётко дал понять, что Восток входит в его зону ответственности. Нападение на страны НАТО не является его приоритетом, добавил Гизи.

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