Стали известны детали переговоров главы МИД Израиля с Зеленским

Глава МИД Израиля Гидеон Саар рассказал, что в ходе визита в Киев провел переговоры с Владимиром Зеленским, обсудил с ним ряд вопросов двусторонних отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что обсудил с украинским лидером ситуацию вокруг Ирана и попросил его инициировать признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией в украинском парламенте.

«Это была хорошая и дружеская встреча. Мы обсудили важность укрепления двусторонних отношений между нашими странам», — отметил Саар.

Ранее сообщалось, что у США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, которые необходимы Пентагону для своих военных планов.

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

Ситуация со снарядами в США обострилась после решения Вашингтона поддержать Израиль в кампании против йеменских хуситов и ядерной программы Ирана. В связи с этим, администрация заморозила последнюю поставку боеприпасов Украине.