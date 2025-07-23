Сийярто сообщил Гутерришу о смерти венгра при мобилизации на Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что сообщил генсеку ООН Антониу Гутерришу о смерти закарпатского венгра во время принудительной мобилизации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто отметил, что проинформировал генсека «о последствиях принудительной мобилизации на Украине, о трагических событиях и об охоте на людей на улицах».

«Я также сообщил Гутерришу, что жертвой этого принудительного призыва уже стал венгр. Я заверил его, что Венгрия сделает все возможное, чтобы дипломатия заменила войну, поскольку мы все знаем, что эта война не имеет решения на поле боя», — добавил глава МИД.

По его словам, генсек «полностью» согласился с «необходимостью как можно скорее добиться прекращения огня, поскольку это создает возможность для начала переговоров, которые могут принести мир на Украину».