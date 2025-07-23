Консульство Польши в Калининграде приостановило прием посетителей

РИА Новости: консульство Польши в Калининграде приостановило приём посетителей
Польское консульство в Калининграде прекратило выдачу виз и приём посетителей.
Об этом рассказали РИА Новости в секретариате консульства.
«По независимым от нас обстоятельствам выдача виз и приём посетителей в ГК РП в Калининграде приостановлены. По решению российских властей консульство будет закрыто», — сообщили в секретариате.
Сейчас идёт процесс его ликвидации, уточнили в диппредставительстве.
Ранее стало известно, что Россия 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде.
В середине мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о решении властей республики закрыть генконсульство России в Кракове.