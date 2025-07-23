Макрон подал иск против американки из-за слов о трансгендерности* его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс, утверждающую, что первая леди родилась мужчиной. Об этом сообщает Financial Times.

Иск Макрона и его жены состоит из 218 страниц, на которых Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что Брижит родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

В FT отметили, что такой иск является редким случаем, поскольку действующие мировые лидеры обычно не подают в суд на интернет-персону из-за контента. Более того по законам США о клевете Макронам предстоит доказывать «реальный злой умысел», то есть, что лицо знало, что информация ложная.

При этом пара настроена добиться процесса в суде присяжных и возмещения ущерба, ради чего даже готова лично приехать в США и присутствовать на суде.

Первые сообщения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель, но затем сменила пол появились еще в декабре 2021 года. Их распространила за несколько месяцев до президентских выборов во Франции независимая журналистка Наташа Рей, она утверждала, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Ее видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США, где этой темой решила заняться журналистка Кэндис Оуэнс, выпустив серию роликов по этой теме. Сам Эммануэль Макрон решил отреагировать на слухи лишь в марте 2024 года, публично раскритиковав их. Он назвал данную информацию «ложной и сфабрикованной». И уже в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рэй и еще одну женщину к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. О преследовании со стороны адвокатов семьи Макрон также сообщала Оуэнс.

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