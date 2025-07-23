В Раде раскритиковали состав украинской делегации в Стамбуле

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в беседе с журналистами поставил под сомнение эффективность украинской делегации и ее главы Рустема Умерова на переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в МИД Турции сообщили, что в ближайшее время между делегациями РФ и Украины начнется очередной, третий раунд переговоров.

Парламентарий заметил, что позиция властей Украины заключалась в том, чтобы Умеров остался в составе контактной группы.

«Честно, я не очень вижу результата этих переговоров, и, по большому счету, насколько он [Умеров] эффективен на этой позиции, мягко говоря, оставляет желать лучшего», — отметил Разумков.

Депутат подчеркнул, что не видит в составе украинской переговорной группы людей, которые действительно могли бы эффективно проводить переговоры в Стамбуле.

Напомним, что Москва и Киев провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Стороны обсудили гуманитарные вопросы, провели несколько обменов пленными.